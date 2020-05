Morte di un giovane parà in caserma. Indagate tre persone, tra cui un militare salentino

La Procura militare di Roma chiude le indagini sulla morte del giovane allievo paracadutista della Folgore, Emanuele Scieri, avvenuta nell’agosto di 21 anni fa, nella caserma “Gamerra” di Pisa. E nell’avviso di conclusione delle indagini compare anche il nome di un salentino. Si tratta di Andrea Antico, 41 anni, originario di Casarano ed attualmente in servizio presso il 7/o Reggimento Aves di Rimini.

Assieme a lui, risultano indagati in concorso per “violenza ad inferiore mediante omicidio pluriaggravato”, anche Alessandro Panella, 41enne, nato a Roma e domiciliato a Cerveteri (Roma) e Luigi Zabara, 43 anni, nato in Belgio e residente a Castro dei Volsci (Frosinone), non più in servizio.

I fatti contestati risalgono alla notte del 13 agosto 1999, in un orario compreso tra le 22.30 e le 23.45 circa. Secondo l’accusa, i tre militari percossero violentemente Scieri per punirlo, perché stava telefonando all’interno della caserma, senza rispettare le disposizioni interne.

Per punizione lo avrebbero costretto a salire su di una torre. Ad un certo punto, a causa delle vessazioni subite, Scieri avrebbe perso l’equilibrio, cadendo a terra da un’altezza di 5 metri. I militari, secondo l’accusa, non avrebbero fatto nulla per soccorrerlo e il giovane militare sarebbe morto a causa delle gravi lesioni. Intanto sulla vicenda, è ancora in corso un’indagine della Procura di Pisa.