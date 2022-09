London Bridge is down, è morta la regina Elisabetta

Il regno più longevo della storia del Regno Unito si chiude con la scomparsa della tanto amata Regina Elisabetta II, un simbolo per il popolo britannico che si stringe insieme nel giorno della sua morte. Salito al trono nel 1952, la regina Elisabetta ha guidato il suo paese attraverso quasi un secolo di storia e di vicissitudini, sempre punto di riferimento per il popolo britannico.

“London Bride is down” è il nome del protocollo per la morte della regina. La famiglia reale, intanto, è subito partita per recarsi a Balmor, in Scozia, dove la regina si trovava nel momento della sua morte.

Secondo le informazioni riportate dai giornali britannici, le condizioni di salute della regina erano peggiorate già a partire dallo scorso agosto. Nelle ultime ore, invece, i medici avevano lanciato l’allarme sulle condizioni della regina, particolarmente gravi.

Solo pochi giorni fa, la Regina Elisabetta aveva accolto Liz Truss, il neoeletto primo ministro britannico, per incaricarla di formare il nuovo governo. Si tratta del quindicesimo primo ministro che la regina accoglie durante i 70 anni di regno.