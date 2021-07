Triste risveglio ad Alezio, trovato senza vita il maestro Rocco Corciulo

Incredulità, silenzio e dolore. Sono questi i sentimenti provati dalla comunità di Alezio, quando la notizia della scomparsa del maestro della terracotta e della cartapesta Rocco Corciulo ha cominciato a diffondersi nella città. L’artista è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel cuore del paese.

Un risveglio triste per Alezio, anche se la preoccupazione aveva cominciato ad insinuarsi tra gli amici dell’artigiano già da qualche giorno. Da almeno una settimana nessuno aveva più avuto sue notizie. E i gattini che l’esperto ceramista curava con amore avevano iniziato a miagolare insistentemente davanti alla sua porta.

Questa mattina la drammatica scoperta. I Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno fatto irruzione in casa hanno trovato il corpo del maestro senza vita. Il suo cuore aveva smesso di battere già da qualche giorno, probabilmente stroncato da un malore.

Amato in paese e conosciuto per la sua arta anche in altri comuni del Salento grazie all’immancabile presenza agli eventi del territorio come fiere, feste e mostre dove esponeva le sue opere dell’artigianato locale, Corciulo era un volto familiare. Amico di tutti aveva fatto della sua bottega, un luogo di ritrovo. Non era raro trovare sull’uscio capannelli di persone, tra clienti e conoscenti che si fermavano per scambiare due chiacchiere.

L’ultimo post scritto sulla sua pagina Facebook dove condivideva gli scatti delle sue coloratissime creazioni, tra statue di santi e pupe in costume che prendono il sole al mare, tra figure del presepe e “massare”, risale a sei giorni fa. Tre pumi, verde, bianco e rosso. Un omaggio all’Italia alle prese con il campionato europeo che poi ha conquistato.