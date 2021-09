Crolla il solaio e lo travolge, perde la vita un operaio di 39 anni

Il Salento piange l’ennesima vittima sul lavoro. A perdere la vita nel tardo pomeriggio di martedì 21 settembre il 39enne Fabio Sicuro di Martano, padre di un bambino di pochi mesi.

Fabio stava lavorando nella periferia di Palmariggi con il suo martello pneumatico, quando il solaio del garage che stava demolendo è crollato e lo ha investito. La corsa all’ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano è stata immediata ma da subito si sono capite le condizioni gravi, gravissime in cui il giovane operaio è giunto al nosocomio in codice rosso.

Sono stati i colleghi del cantiere ad allertare immediatamente il soccorso del 118 dopo aver estratto dalle macerie il corpo di Fabio Sicuro. Subito la corsa a vele spiegate all’ospedale di Scorrano, poi però le condizioni dell’uomo sono peggiorate fino alla tragica notizia comunicata ai familiari.

Sul cantiere si sono immediatamente recati gli ispettori dello Spesal per comprendere meglio ciò che è accaduto e sono ovviamente in corso le indagini dei carabinieri della Stazione di Bagnolo del Salento.

Morti bianche le definiscono le vuote statistiche. Si tratta, invece, della tragedia di un giovane padre che non potrà più riabbracciare suo figlio per l’ennesimo incidente sul posto di lavoro, quello che dovrebbe essere il luogo in cui si costruisce la propria vita e non la si perde.