Scompare Totò Schillaci, l’eroe delle Notti Magiche di Italia 90

Si è spento oggi, all’età di 59 anni, Salvatore “Totò” Schillaci, l’attaccante che illuminò i Mondiali di Italia ’90 con le sue prodezze e regalò al Paese intero le indimenticabili “Notti Magiche”.

Ricoverato da qualche settimana all’ospedale Civico di Palermo, le condizioni di salute dell’ex bomber erano peggiorate nelle ultime ore. Da tempo lottava contro un tumore al colon.

Schillaci, un talento esploso proprio ai Mondiali di casa, rimarrà per sempre legato a quell’estate indimenticabile. Con la sua grinta, la sua velocità e la sua capacità di finalizzare, divenne il simbolo di una Nazionale che raggiunse il terzo posto, conquistando il cuore degli italiani.

La sua carriera, iniziata nelle serie minori, lo portò a vestire le maglie di Juventus e Inter, ma è con la maglia azzurra che scrisse le pagine più belle della sua storia. Sei gol in sette partite, il titolo di capocannoniere: numeri che parlano da soli e che lo consacrarono come uno dei più grandi attaccanti italiani di sempre.

La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo del calcio, che piange un campione e un uomo dal cuore grande. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di ex compagni di squadra, allenatori e tifosi, che lo ricorderanno per sempre come l’eroe delle “Notti Magiche”.