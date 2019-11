Travolge tre operai fermi a potare gli alberi: muore anche lui nell’impatto. Strage sulla Galatone-Seclì

Quattro morti e un ferito grave. È questo il drammatico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto, questa mattina, sulla circonvallazione di Galatone. Una vera e propria strage causata, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, da una manovra azzardata, da un sorpasso finito male. E, probabilmente, dalla velocità.

Questi i fatti, così come sono stati raccontati. Una Golf fuori controllo è finita contro un camion, fermo sul ciglio della strada. L’impatto è stato terribile e ha trasformato via Giorgio Almirante in un teatro di sangue. Per operai, impegnati fin dalle prime luci del mattino nelle operazioni di potatura degli alberi non c’è stato più nulla da fare. Pasquale Filieri, titolare dell’impresa e volto noto a Galatone anche per il suo ruolo di vicepresidente della locale Protezione Civile è morto sul colpo. Così anche i suoi operai: il 64enne Luigi Casaluci e il 44enne Antonio “Toni” Mezzi, spirati prima dell’arrivo delle ambulanze del 118. A perdere la vita è stato anche il conducente dell’auto, Alessandro Liguori, 44enne di Aradeo.

Un altro dipendente – Gianni Benegiamo che si trovava sul “cestello” – è stato accompagnato d’urgenza all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni, stando a quanto trapelato, sarebbero molto gravi. Ha rimediato un grave trauma cranico e toracico.

Una volta scattato l’allarme sul posto si sono precipitati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di Gallipoli e della locale Stazione. A loro il compito di ricostruire la drammatica dinamica. Più passano le ore, più sembra confermata la prima versione. Liguori stava andando al lavoro, a Nardò, quando dopo un sorpasso azzardato ha perso il controllo della sua Golf bianca, finendo contro il camion della Eco.Man Salento. Accanto, gli operai al lavoro. Una tragica fatalità, un triste destino.

Presente anche il primo cittadino di Galatone, Flavio Filoni per dare conforto ai parenti delle vittime. L’amministrazione Comunale ha proclamato subito il lutto cittadino.