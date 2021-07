Scontro frontale ai Laghi Alimini, nulla da fare per un 27enne. 5 persone restano ferite

È di un morto il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto nel cuore della notte sul tratto che da Otranto conduce ai Laghi Alimini. A perdere la vita è Giuseppe Mazzeo, 27enne di Torre dell’Orso, marina di Melendugno. Quando è scattato l’allarme e sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118, il suo cuore aveva già smesso di battere, rendendo purtroppo inutili i soccorsi.

Lo scontro frontale

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 27enne era al volante di una Citroen C3 quando, per cause ancora tutte da capire, è avvenuto lo scontro frontale con una Peugeot 308 su cui viaggiavano cinque ragazzi. Un impatto violento come dimostrano anche le ‘condizioni’ dei veicoli, quasi distrutti.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 2.30 quando è scattata la macchina dei soccorsi. È stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco per liberare il ragazzo dalle lamiere dell’abitacolo in cui era rimasto incastrato, ma per lui non c’era più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le altre persone coinvolte nell’incidente sulla provinciale, rimaste ferite, sono state accompagnate al Pronto Soccorso degli Ospedali di Lecce e Scorrano, per le cure del caso.

Sul posto, insieme ai caschi rossi e ai sanitari, erano presenti anche in Carabinieri della stazione di Otranto che con i colleghi della compagnia di Maglie e gli agenti del locale commissariato di Polizia hanno dato il via alle indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.