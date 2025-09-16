Perde il controllo dello scooter e va a sbattere contro il guard rail, muore 32enne

È di un morto il tragico bilancio dell’ennesimo incidente avvenuto sulle strade del Salento.
Nella nottata appena trascorsa, infatti, a perdere la vita a Racale, è stato un 32enne, Michele Botrugno di Taurisano.
L’uomo si trovava a bordo del suo scooter, un Piaggio Beverly, nella zona del cimitero, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, andando a sbattere contro il guard rail.
Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118, che hanno cercato di salvargli la vita, ma a nulla sono serviti i tentati, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto.
Sul luogo della tragedia, anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al sinistro.