Monteroni, violento scontro tra un’auto ed una moto: muore sul colpo un 36enne

Non ce l’ha fatta un 36enne rimasto coinvolto in uno scontro mortale pochi minuti fa. È un sabato di tragedia quello che Monteroni di Lecce sta vivendo: il comune salentino, infatti, è stato teatro di un incidente mortale tra un’auto ed una moto.

L’impatto, verificatosi in viale Trieste all’incrocio con via Oronzo Politi, non ha risparmiato la vita al giovane, mentre non si sa ancora nulla sulle condizioni del secondo guidatore. Sul posto si sono recati i primi soccorsi ma non c’è stato nulla da fare per uno dei due. Ad avere la peggio è stato Alessio Spedicato, 36 anni, di Arnesano, alla guida della moto completamente distrutta dal violento impatto. Toccherà alle forze dell’ordine indagare per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Maggiori dettagli a seguire.