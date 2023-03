Scontro tra moto e auto sulla Nardò-Avetrana, perde la vita 36enne

Le strade del Salento tornano e essere nuovamente triste scenario di morte a causa di un sinistro.

Nella mattinata di oggi, infatti, sulla strada che collega Nardò ad Avetrana, più volte agli onori delle cronache per episodi simili, un uomo, Marco Vetrugno,

36enne nato a Campi Salentina, ma residente a Novoli, alla guida della sua moto, una Yamaha Naked, a due km dall’uscita per Nardò, si è scontrato contro un’autovettura, una Fiat Doblò che stava svoltando.

L’impatto è stato terribile e il motociclista è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Non appena lanciato l’allarme, sul luogo della tragedia sono giunti i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimare la vittima, ma inutilmente, per lui non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate a seguito del sinistro.

Insieme al personale medico anche gli uomini delle Forze dell’Ordine, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica. Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito ai fatti.