Coinvolto in un incidente a Torino in sella alla moto, perde la vita 44enne originario di Taviano

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Taviano. Stefano Portaccio, operaio edile di 44 anni, originario del comune del Sud Salento e residente in Liguria è deceduto nella notte tra sabato e domenica scorsi presso l’ospedale di Torino, a seguito di un sinistro avvenuto a Mirafiori Sud, nel capoluogo piemontese.

L’incidente si è verificato sabato sera. Il 44enne era in sella alla sua Kawasaki quando è rimasto coinvolto nel sinistro.

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente sul luogo dell’incidente, affiancate dai mezzi di soccorso, per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini.

Subito dopo l’incidente, Stefano Portaccio è stato prontamente trasportato in ospedale tramite ambulanza. Nonostante gli sforzi del personale medico, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo, e il decesso è sopraggiunto poche ore dopo il ricovero.

Stefano lascia due figli