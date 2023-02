Cade dalla scala mentre esegue lavori sul palazzo della Regione Piemonte, perde la vita 45enne idruntino

Si chiamava Antonio Del Mondo, aveva 45 anni ed era originario di Otranto, l’operaio che nella giornata di ieri è morto sul lavoro a Torino.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, stava eseguendo alcuni lavori sul grattacielo sede della Regione Piemonte, quando è caduto da una scala, ha sbattuto la testa perdendo la vita.

Inutili i soccorsi sia da parte dei colleghi, che dei sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto non appena lanciato l’allarme. Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante l’altezza non fosse molto elevata.

Sul luogo della tragedia anche gli uomini dello Spesal della città sabauda e le Forze dell’Ordine, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dell’incidente.

La procura della Repubblica di Torino ha posto sotto sequestro il cantiere.