Investito da un’auto mentre attraversa la strada, morto in Toscana 50enne originario di Lecce

Era originario di Lecce, il 50enne Luigi Rocco, morto nella giornata di ieri in ospedale dopo essere stato investito da un’autovettura.

Il sinistro è avvenuto in serata a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore in provincia di Lucca.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la vittima stesse attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, quando, un’autovettura lo ha travolto facendolo cadere rovinosamente per terra.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno dapprima prestato le prime cure in loco, per poi trasportalo in codice rosso in ospedale. La corsa presso il nosocomio, però, si è rivelata inutile, il 50enne, infatti, è morto poco dopo. Troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’incidente.

Sul luogo del sinistro anche gli agenti di Polizia Locale, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza come si siano svolti i fatti. Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito.