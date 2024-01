Muore sotto la doccia folgorato da una scarica elettrica, tragedia a Casarano

Tragedia a Casarano, dove un 52enne è stato trovato senza di vita nel bagno della sua abitazione. A fare la drammatica scoperta è stato il fratello che, non avendo sue notizie per tutta la giornata, aveva deciso di andare a cercarlo a casa. Non si era presentato a un appuntamento e non rispondeva al cellulare, per questo aveva bussato alla porta della sua abitazione, preoccupato per quel silenzio inspiegabile. È così che ha scoperto il dramma.

A nulla sono serviti i soccorsi. L’uomo ha chiesto aiuto, ma quando una ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo indicato nella telefonata che ha attivato la macchina dei soccorsi, per il 52enne non c’era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare che constatarne il decesso.

Sembrerebbe, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, che la causa della morte sia legata ad un malore improvviso, che lo avrebbe colpito mentre stava facendo la doccia, ma ad una scarica elettrica partita da uno scaldabagno, forse malfunzionante.

Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.