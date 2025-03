Tragedia a Depressa, 61enne muore ribaltandosi con il trattore in un canale

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Depressa, la frazione di Tricase, nel pomeriggio di ieri, quando Rocco Esposito, un uomo di 61 anni, ha perso la vita mentre era alla guida del suo trattore.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, un ex militare stava lavorando nel suo terreno con il trattore quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo agricolo si è ribaltato, finendo in un canale adiacente.

I familiari, preoccupati per il mancato rientro, uscito di casa in mattinata, hanno lanciato l’allarme. Purtroppo, al loro arrivo sul luogo dell’incidente, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e i Carabinieri , che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.