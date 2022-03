Matino, ritrovato in un pozzo 69enne senza vita

Le speranze di ritrovarlo in vita sono cessate intorno a mezzogiorno di oggi quando sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Gallipoli congiuntamente al reparto SAF (speleo alpino fluviale).

Purtroppo per M. P., 69enne, si è dovuta constatare la morte. L’uomo, infatti, è stato ritrovato in fondo ad un pozzo sito in Contrada Frasca, Comune di Matino, dove erano giunti i Caschi Rossi per un’azione di soccorso alla persona.

Con tecniche di derivazione Speleo alpine fluviale i Vigili del Fuoco hanno proceduto al recupero dello stesso. I sanitari del 118, anch’essi presenti sul posto, ne hanno constatato il decesso.

