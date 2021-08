Entra in acqua per fare il bagno ma viene colto da malore, tragedia a Rivabella. Muore un 78enne

È stato colto da un malore appena entrato in acqua, i bagnanti presenti, accortisi di quello che stava accadendo, lo hanno immediatamente riportato a riva, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Rivabella per un 78enne, Aldo Stifani, di Noha, frazione di Galatina.

L’uomo, ripetiamo, era appena entrato in mare per fare un bagno ma, una volta in acqua è stato colto da un malore che per lui si è rivelato fatale. A nulla è servito il pronto intervento da parte dei bagnati che hanno assistito alla scena, perché, l’anziano, non appena riportato sul bagnasciuga è spirato.

Una volta dato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che, però, altro non hanno potuto fare che constatarne il decesso.

Nel pomeriggio di ieri, stessa sorte era toccata un 76enne di Martignano, mentre si trovava sulla spiaggia di San Foca è stato colto da infarto.