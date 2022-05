Tragedia nelle campagne di Casarano, trovato senza vita il corpo di un 85enne

Si era recato nel suo appezzamento di terreno per compiere alcuni lavori, ma i familiari non vedendolo rincasare si sono allarmati e una volta recatisi in campagna la tragica scoperta.

Tragedia a Casarano, in Località Memmi, nella mattinata di oggi, dove, un 85enne è stato ritrovato senza vita.

L’anziano, ripetiamo, si era giunto presso il proprio terreno e aveva appiccato il fuoco per bruciare le sterpaglie, quando, forse a causa di un malore o intossicato dalle esalazioni ha perso la vita.

Alcuni residenti della zona hanno notato il fumo e l’Apecar dell’uomo parcheggiato nelle vicinanze, ma quando si sono arrivati sul posto, a causa delle fiamme non sono riusciti a vederlo, quindi hanno lanciato l’allarme e sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco che, una volta domato il rogo, hanno individuato il corpo senza vita.

Con i caschi Rossi, anche i sanitari del 118 che altro non hanno potuto fare che constatare il decesso e i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso. Sul cadavere erano presenti anche alcune bruciature.

Al termine degli accertamenti il magistrato ha deciso di restituire la salma alla famiglia.