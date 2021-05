Cade dalla finestra per scappare dalla casa di riposo, muore 91enne. Voleva tornare a casa, in Salento

Giuseppe Carluccio, un pensionato di 91 anni morto nella notte all’Ospedale di Vigevano, dove era stato accompagnato in gravi condizioni voleva tornare a casa, nella sua Poggiardo. Per questo, ha cercato di scappare dalla casa di riposo di Robbio che, fino a settembre dello scorso anno, aveva condiviso con la moglie. Poi lei se ne era andata e forse il dolore ha reso più forte desiderio di tornare in Salento, nella terra che per anni aveva coltivato. Una nostalgia talmente forte che ha approfittato del cambio turno degli infermieri della struttura per evadere. Si è calato dalla finestra della sua stanza, al primo piano, utilizzando un tubo in gomma a mo’ di fune.

A due metri e mezzo dal suolo qualcosa è andato storto, l’anziano è caduto o forse si è lasciato andare, pensando di non rimediare ferite gravi, ma a quell’età è quasi impossibile non farsi male. Così, il piano di fuga studiato non si è concluso come sperato. L’impatto è stato violento.

Una volta scattato l’allarme, l’anziano è stato accompagnato in Ospedale, in codice rosso, con una frattura al bacino e, si scoprira, una emorragia interna. Era lucido e si è mostrato mortificato per quell’imprudenza. «Scusatemi», continuava a ripetere. In poche ore le sue condizioni si sono aggravate fino al drammatico epilogo.