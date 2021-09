Andrano, colpito da un malore in acqua annega: muore un 75enne di Corigliano d’Otranto

Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 75 anni colpito da un malore mentre era in acqua: all’arrivo dei soccorsi l’anziano era già morto. È successo questo pomeriggio nella marina di Andrano dove l’uomo stava facendo il bagno. Si tratta di L.A., un 75enne di Corigliano d’Otranto che è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava in acqua.

Sono stati i bagnanti a notare che qualcosa non andava e così l’hanno portato a riva, ma ormai era troppo tardi. Invano gli uomini del 118 hanno cercato di rianimarlo quando sono arrivati: l’uomo infatti è morto per annegamento dopo essere stato colpito dal malore. Sul posto si sono recati anche i carabinieri per accertare le dinamiche dell’accaduto. La salma è stata consegnata alla famiglia e domani saranno celebrati i funerali.