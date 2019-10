Perde il controllo dell’autovettura sulla A 14 ed esce fuori strada, perde la vita gallipolino 69enne

Si trovava alla guida della propria autovettura, quando, per cause ancora da chiare, ha perso il controllo e si è andato a schiantare contro il guardrail, lo ha sfondato ed è uscito fuoristrada. L’impatto è stato devastante e il conducente è morto

Il Salento piange ancora un figlio della sua terra, morto in un sinistro stradale. Alle prime luci dell’alba di oggi, infatti, le lancette segnavano all’incirca le 5.00, a perdere la vita è stato Antonio Rizzo, 69enne di Gallipoli.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che, ripetiamo, mentre era intento a percorrere la A 14 in direzione Nord, verso Ancona, tra Civitanova e Loreto a bordo di una Audi Q 5, complice forse l’alta velocità, abbia perso il controllo finendo fuori strada.

Insieme a lui viaggiavano il figlio 37enne e un amico che sono rimasti feriti.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, questi ultimi altro non hanno potuto fare che constatare il decesso del 69enne, mentre, hanno dapprima curato in loco i due feriti, per trasportarli successivamente in ospedale.

Sul luogo dell’accadimento anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e ascoltato i testimoni presenti. Spetterà a loro stabilire con esattezza le cause che hanno portato alla tragedia.