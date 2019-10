Investito da un furgone, ciclista 80enne muore quattro giorni dopo in ospedale

Era stato investito da un furgone mentre si trovava in sella alla sua bici, purtroppo, le ferite subite a seguito del sinistro stradale si sono rivelate fatali e dopo quattro giorni è spirato presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Non ce l’ha fatta Hajjaj Radi, il ciclista 80enne di origini marocchine vittima di un incidente nella giornata di lunedì scorso.

I fatti

L’80enne, ripetiamo, si trovava sulla due ruote in territorio di Scorrano, quando, all’ingresso della Strada Statale 275, per cause ancora da chiarire, è stato investito da una Fiat Doblò.

Il ciclista è stato sbalzato di sella cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Una volta lanciato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che dapprima hanno prestato le prime cure in loco, per poi trasportarlo a sirene spiegate presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

In un primo momento sembrava che l’uomo potesse riprendersi, tanto che i medici avevano diagnosticato per lui la prognosi di un mese. Nella nottata, però, le condizioni dell’anziano sono precipitate fino al punto che il suo cuore ha smesso di battere.

Ancora non sono note nel dettaglio le cause che hanno portato al sinistro, a fare luce sull’accaduto saranno le indagini portate avanti dai militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Maglie.