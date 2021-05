Incidente su via del mare, muore il ciclista investito da una vespa

Chi ha assistito al drammatico incidente stradale avvenuto su via del Mare ha capito subito che le condizioni del ciclista investito da una Vespa erano disperate. Una volta scattato l’allarme, poco dopo le 17.00, un’ambulanza del 118 ha raggiunto subito viale Giovanni Paolo II, all’altezza dell’incrocio con via Poli, ma la corsa disperata in Ospedale e il delicato intervento chirurgico a cui è stato sottoposto non sono bastati ad evitare il peggio per l’uomo, travolto in pieno dal mezzo al due ruote mentre era in sella alla sua bicicletta. Nel cuore della notte, le condizioni di salute del 72enne si sono aggravate e il suo cuore ha smesso di battere.

Come prassi vuole quando si verificano incidenti stradali, il conducente dello scooter è stato sottoposto ai test per verificare le sue “condizioni” al volante. E, stando a quanto trapelato, è risultato positivo all’alcol e alle droghe.

Toccherà agli uomini in divisa cercare di ricostruire la dinamica del sinistro che è costato la vita al 72enne.