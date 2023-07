Non ce l’ha fatta il farmacista travolto da un’auto su viale Leopardi

La corsa in Ospedale in «codice rosso» e il ricovero al Vito Fazzi, purtroppo, non sono bastati a evitare la tragedia. Non ce l’ha fatta Umberto Marzano, noto farmacista di Lecce, travolto da un’auto mentre in sella alla sua bicicletta stava pedalando su viale Leopardi.

L’incidente stradale era avvenuto poco dopo mezzogiorno del 23 luglio, quando l’anziano è stato urtato dal conducente di un’utilitaria di colore rosso che, stando alla ricostruzione dell’accaduto, non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Sono stati alcuni passanti, infatti, a chiedere aiuto per il 98enne, sbalzato dalla sella e caduto sull’asfalto.

L’ambulanza del 118 lo aveva poi accompagnato in Ospedale. Per due giorni ha lottato nel letto del reparto dove era stato ricoverato, ma il suo quadro clinico nelle scorse ore è peggiorato, fino al decesso. Probabilmente le ferite riportate nell’impatto erano state troppo gravi.

Marzano era un volto conosciuto in città, per anni con la sua storica farmacia in via del Mare è stata un punto di riferimento.

Caccia all’auto

Intanto si cerca di ricostruire l’incidente per dare un volto e un nome al guidatore fuggito via, anche grazie alle testimonianze delle persone, tra automobilisti e passanti, che hanno assistito alla scena. Si cercano particolari anche nei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Non è escluso che, la ‘svolta’ possa arrivare a stretto giro.