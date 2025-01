Comunità di Nardò in lutto, morto l’ex Sindaco Antonio Vaglio

Comunità di Nardò in lutto. E’ scomparso la notte scorsa all’età di quasi 73 anni Antonio Vaglio, medico veterinario e per tre volte sindaco della città di Nardò.

Vaglio ha ricoperto la carica di primo cittadino tra il 1994 e il 1998 e tra il 2002 e il 2010.

Immediato il cordoglio del Sindaco della città neretina Pippi Mellone: “Antonio Vaglio ha segnato una lunga fase politica e amministrativa della nostra città. È stata una figura amatissima dai neretini, che lo hanno scelto per ben tre volte come primo cittadino, oltre i partiti e le ideologie.

Ad Antonio ho fatto una dura opposizione tra il 2002 e il 2010 ed è stato mio avversario nel 2016. Ma questo non ha mai messo in discussione la mia stima e l’affetto nei suoi confronti, sempre ricambiato.

Avevo appuntamento per il caffè con lui domattina alle 8:30. So che non si presenterà, ma sarò lì a prendere il solito caffè. Stavolta da solo.

Negli ultimi anni, è stato per me un allegro e scanzonato compagno di avventure e a lui mi ero profondamente affezionato. La sua scomparsa è una notizia tremenda che mi rattrista molto”.

(Ph Aristide Mazzarella)