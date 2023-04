Magistratura salentina in lutto, il Giudice Paolo Moroni stroncato da un malore

Era atteso dai colleghi per un’udienza, ma non vedendolo arrivare, preoccupati, hanno lanciato l’allarme ed è allora che è stata fatta la tragica scoperta.

Quella odierna è una giornata di lutto per la Magistratura Salentina, questa mattina, infatti, è morto il Giudice Paolo Moroni.

Moroni, in servizio presso la Sezione Commerciale del Tribunale Civile, si stava recando in macchina da Monteroni a Lecce, ma durante il tragitto, è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo, ma per lui non c’era più nulla da fare.

57 anni, in passato si era candidato al Consiglio Superiore della Magistratura. Da parte dei colleghi e degli avvocati è giunto il più sentito cordoglio.