Ancora una vittima sul lavoro nel Salento, idraulico muore a causa di un’esplosione

Ancora un incidente sul lavoro nel Salento.

Nella giornata di oggi, un idraulico di 62 anni, F.C. queste le sue iniziali, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro avvenuto , tra Gallipoli e Alezio.

Sembrerebbe che l’uomo, mentre era intento a effettuare lavori di riparazione su un impianto termico all’interno di un’abitazione di campagna, sia stato investito in pieno da un’esplosione. La deflagrazione è stata talmente violenta da provocare il crollo di parte della struttura.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima, ma non c’è stato nulla da fare. Insieme a loro carabinieri , che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause dell’esplosione. Presenti anche i tecnici dello Spesal per i rilievi di competenza.