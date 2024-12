Imprenditoria salentina in lutto, muore a 29 anni Luca Delle Donne

Mondo dell’imprenditoria salentina in lutto.

Luca Delle Donne, giovane imprenditore di soli 29 anni, è venuto a mancare improvvisamente nella serata di ieri.

Figlio di Nicola, amministratore della società Edicos srl ed ex reggente di Confindustria Lecce, si trovava a cena con amici in un ristorante del capoluogo quando si è sentito male. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi del 118, che sono intervenuti sul posto con la massima urgenza. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per Luca non c’è stato nulla da fare.

“Arpal Puglia, per il tramite del dirigente degli Ambiti di Lecce e Brindisi-Taranto Luigi Mazzei, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa improvvisa del giovane imprenditore dott. Luca Delle Donne, amministratore di Edilcos srl, e figlio del presidente della Cassa Edile, già reggente di Confindustria Lecce, dott. Nicola Delle Donne”, è stato il messaggio di Arpal.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 11:00 presso la Chiesa dei Salesiani a Lecce.