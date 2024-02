Sanità salentina in lutto, muore a causa di un malore Francesco Abati. Il ricordo del “medico buono”

Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. Sanità salentina in lutto. Nella giornata di ieri, Francesco Abati, medico 57enne è stato trovato senza vita all’interno del suo ambulatorio presso la Clinica “Petrucciani” di Lecce.

Il professionista lavorava sulle ambulanze del 118 e svolgeva anche l’impiego di guardia medica presso la clinica di “Viale Aldo Moro”.

A fare la tragica scoperta la collega che sarebbe dovuta subentrare a lui per svolgere il turno successivo. Bussando alla porta e non sentendolo rispondere, infatti, ha deciso di entrare e una volta all’interno lo ha trovato riverso per terra.

Immediatamente ha chiamato i soccorsi, i sanitari hanno fatto di tutto per circa un’ora e mezzo, gli hanno praticato un massaggio cardiaco, somministrato l’adrenalina e intubato, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

“Era un bravissimo medico – ricordano i colleghi del 118 – la persona più buona che abbiamo conosciuto, siamo senza parole”.

Abati lascia la moglie, una figlia di 14 anni e un’altra di 8.