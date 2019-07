Trovato senza vita l’anziano scomparso da Tuglie: le ricerche finiscono in tragedia

Si concludono in tragedia le ricerche di Luigi Pisanello, pensionato 87enne di Tuglie, scomparso da mercoledì pomeriggio. L’ultima volta che era stato notato, stava spingendo il suo vecchio motorino per le strade del paese del basso Salento. Cercava un meccanico per metterlo a posto, visto che voleva venderlo. Indossava una maglietta nera a strisce bianche, pantaloncini chiari e ciabatte, come la descrizione fornita agli uomini in divisa per aiutare nelle ricerche.

Poi nessuno lo aveva più visto, tant’è che i familiari, sempre spaventati da quell’assenza ingiustificata, questa mattina hanno bussato alla porta dei carabinieri di Sannicola per sporgere denuncia. È stato il figlio, non trovandolo in casa, ad attivare la macchina dei soccorsi, dopo averlo cercato ovunque e per tutta la notte. A Tuglie, come nei paesi vicini.

Poco dopo mezzogiorno, quando i vigili del fuoco e il nucleo cinofili erano pronti a battere palmo a palmo tutta la zona, il drammatico epilogo. L’anziano è stato ritrovato, privo di vita, in una strada di campagna, alla periferia del paese, non lontano dalla “Casa dell’Acqua”. Stroncato da un malore che, probabilmente, non gli ha dato la possibilità né di chiedere aiuto, né di tornare a casa, dove viveva solo da quando è rimasto vedovo. I sanitari del 118, giunti a bordo di un’ambulanza, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’uomo, molto conosciuto in paese, aveva tenuto tutti con il fiato sospeso. Nessuno avrebbe mai immaginato di ritrovarlo a terra, ormai privo di vita.