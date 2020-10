Tragedia nel mare di Otranto, recuperato il corpo di un 86enne di Castrignano de’ Greci

Era arrivato sulla spiaggia di Alimini e poi, aveva deciso di fare un bagno, purtroppo per lui quella decisione si è trasformata in una tragedia.

Nella tarda mattinata di oggi, Giuseppe Contardo, 86enne di originario di Castrignano de’ Greci ha perso la vita nelle acque del Mare adriatico.

Ancora non sono certe le cause della morte ma, molto probabilmente, si è trattato di un malore che non gli ha lasciato scampo.

Sono state alcuni passanti a notare il corpo senza vita dell’uomo galleggiare nelle acque nei pressi della riva.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118, che hanno sì tentato di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri di Otranto che hanno compiuto tutti i riscontri del caso, ascoltando anche le persone presenti in spiaggia.

Nelle immediate vicinanze, poi, i militari dell’Arma hanno ritrovato la bicicletta con cui l’anziano era giunto. Sulla spiaggia sono stati rinvenuti alcune effetti personali.