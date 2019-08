Tragedia a Casalabate, malore fatale per un 56enne

Non c’è stato più nulla da fare per Donato Giordano, 56enne di Trepuzzi, colto da un malore durante una battuta di pesca. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio, in un tratto di spiaggia libera a Casalabate, davanti agli occhi di decine di bagnanti che hanno affollato la marina anche in questa domenica di agosto. I tentativi per evitare il dramma, purtroppo, sono stati vani. Quando l’ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo segnalato dai presenti, il cuore dell’uomo aveva già smesso di battere e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, il 56enne era impegnato in una battuta di pesca, quando si è sentito male. È stata una questione di attimi. Sono stati alcuni bagnanti ad accorgersi che qualcosa non andava: hanno notato il suo corpo galleggiare in mare, così lo hanno raggiunto e trascinato a riva, mentre veniva lanciato l’allarme. Come detto, i tentativi per salvarlo, praticandogli il massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza, sono stati vani. Il 56enne, all’arrivo del 118, era già deceduto.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Stazione di Trepuzzi