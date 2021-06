Non ce l’ha fatta Michele Merlo. Emma gli aveva dedicato il concerto all’Arena di Verona

Non ce l’ha fatta Michele Merlo a vincere la sua battaglia. Da quando era stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico per un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante le speranze erano ridotte al lumicino. Un piccolissimo e fragile filo a cui si era aggrappata la famiglia e i fan del cantante, appena 28enne, che aveva conquistato le luci della ribalta dopo la sua partecipazione al talent Amici.

Mike Bird, questo il nome che aveva scelto per farsi conoscere nel programma di Maria De Filippi nell’edizione numero 16, quella del 2017. A guidarlo, come coach, c’era Emma Marrone che ha aperto il suo concerto all’Arena di Verona con una dedica speciale al ragazzo. «Tante persone sono nel mio cuore, ma stasera c’è una persona particolare ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miki». Un messaggio arrivato al cuore della mamma di Michele che ha risposto con poche parole: «sono sicura che ti ha sentito, grazie».

Il 28enne ha lottato tra la vita e la morte in condizioni definite disperate nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato, ma dal coma farmacologico non si è più svegliato. Impossibile accettare e capire perché si sia giunti alla fine di una strada che poteva essere ancora lunga. I medici avevano cercato di preparare la famiglia: «Ci hanno detto che non c’è più nulla da fare per lui, che potrebbe lasciarci da un momento all’altro» avevano dichiarato papà Domenico e mamma Katia che aveva chiesto a tutti di pregare per suo figlio, ma è impossibile arrendersi, almeno fino a quando non bisogna farlo.

L’epilogo, più brutto, è arrivato dopo che le sue condizioni erano peggiorate. Un capitolo chiuso che fa sembrare ancora più tragico l’ultimo post del 28enne. «Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male, rimedi?», si legge.

Ora che il sole si è spento davanti sono tanti i messaggi di addio affidai ai social. «Ciao Michele, ieri sera ho cantato forte per te. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi». Sono queste le parole che la cantante salentina ha scritto, quando la notizia della scomparsa del 28enne ha cominciato a circolare.