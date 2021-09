Si schianta sul guard-rail dopo aver perso il controllo della moto, perde la vita un 38enne

Sembra proprio non volersi arrestare la scia di sangue sulle strade del Salento.

A poche ore dalla morte dell’ex Sindaco di Surbo Fabio Vincenti, precipitato dal ponte della Tangenziale Est mentre si trovava alla guida della sua autovettura, nella nottata ancora trascorsa si registra un altro decesso a causa di un sinistro stradale.

A perdere la vita, questa volta, un motociclista di 38 anni, Michele Mancarella Pinto, originario della Campania, ma residente a Lecce.

L’uomo si trovava in sella alla sua motocicletta alla periferia di Soleto, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, ha attraversato la rotatoria ed è andato a schiantarsi contro il guard-rail.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che dapprima hanno prestato i primi soccorsi in loco al 38enne, per poi trasportarlo d’urgenza in codice rosso presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove, poco dopo essere giunto, è spirato a causa delle gravissime ferite riportate.

Sul luogo della Tragedia anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dell’incidente.

Non sono stati coinvolti altri veicoli.