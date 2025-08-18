La vacanza nel Salento finisce in tragedia: motociclista, colpito da un fulmine, muore folgorato

Un drammatico incidente avvenuto lungo la strada statale 275, all’altezza dello svincolo per Nociglia, ha spezzato la vita a Marco Zampilli, un 42enne di Roma, in vacanza nel Salento. Erano circa le 12.30 quando, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo sarebbe stato colpito da un fulmine, mentre percorreva la statale in sella alla sua moto Bmw.

La scarica elettrica, violentissima, non gli ha lasciato scampo. Sbalzato dalla sella, è finito sull’asfalto, senza vita. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi, ma quando un’ambulanza del 118 ha raggiunto il tratto, per il 42enne non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma il cuore dell’uomo aveva già cessato di battere.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Maglie, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità in un punto particolarmente trafficato e delicato della rete stradale salentina.

La salma è stata trasportata presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Agli uomini dell’Arma è spettato il compito più doloroso: informare i familiari del turista della tragedia che ha interrotto bruscamente un momento di vacanza e spensieratezza.