Tragedia sul lavoro nel Salento, operaio muore schiacciato da un muro a Nardò

Un’altra vita spezzata sul lavoro nel Salento. Un operaio edile ha perso tragicamente la vita nel pomeriggio di oggi a Nardò. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, fatale sarebbe stato il crollo di un muro durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento che si affaccia nel centro storico.

L’orologio aveva da poco segnato le 14:00, quando l’operaio, impegnato nella rimozione dei detriti da un appartamento, sarebbe rimasto intrappolato sotto una porzione di muro su cui era stata allestita un’impalcatura. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo di salvarlo è stato purtroppo vano. I caschi rossi hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori crolli.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale e gli ispettori dello Spesal per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente sul lavoro. Le indagini dovranno chiarire le cause del crollo e accertare eventuali responsabilità.