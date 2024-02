Mentre fa jogging viene colpito da un malore, muore un operatore della Rai

Stava praticando jogging a Porto Cesareo, quando, è stato colpito da un malore e ha perso la vita.

La tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri, in Località Scalo di Furno, l’uomo, Giuseppe Cannavale, operatore Rai di Vico Equese, ripetiamo, stava correndo, quando è stato colpito da un malore, con molte probabilità un infarto, si è accasciato al suolo ed è morto. Si trovava nel Salento per la Santa Messa celebrata in mattinata a Guagnano, andata in diretta sulla rete ammiraglia del servizio pubblico.

Alcuni passanti hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale medico ha cercato di rianimarlo, ma per lui non c’era più nulla da fare.

La salma, al termine dell’esame esterno del medico legale, è stata restituita ai familiari.