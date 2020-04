Coronavirus, non ce la fa il padre dei titolari di una Farmacia di Maglie

Dopo aver lottato a lungo contro quel nemico invisibile che sta mietendo tantissime vittime, si è spento il padre dei titolari di una farmacia di Maglie che nelle scorse settimane avevano scritto un lungo post sulle condizioni dei loro genitori. Dopo aver mostrato lievi sintomi influenzali, i due, già avanti con l’età, hanno contattato diversi specialisti e si sono sottoposto ad un periodo di quarantena volontaria seguendo scrupolosamente i consigli dei medici.

Visti i primi segnali, però, sono scattati tutti gli accertamenti del caso, sottoponendo a tampone i due anziani. E purtroppo le preoccupazioni iniziali non erano infondate. A risultare positiva al covid-19 è stata dapprima la madre. Nemmeno il padre, poi, anche lui farmacista ma in pensione, è sfuggito al coronavirus. Dopo il risultato del test, i due sono stati ricoverati all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Purtroppo non ce l’ha fatta l’uomo di 76 anni, molto conosciuto e stimato a Maglie, la madre, invece, sembra stare bene.

Nelle scorse settimane, i titolari della nota farmacia di Maglie hanno affidato ad un lungo post su facebook il racconto della situazione dei genitori, all’insorgere dei primi sintomi lievi. Seguendo le raccomandazioni dei medici, i due anziani si erano messi in quarantena volontaria per oltre 20 giorni fino a quando la situazione non ha preso una piega diversa.

Per tutto il periodo, inoltre, i figli non sono entrati in contatto con i genitori per evitare ulteriori contagi.

L’unico modo per spezzare la catena di contagi, avevano ricordati i farmacisti, è quello di restare a casa ed evitare di avere contatti con gli altri. È assolutamente necessario adottare quel ‘distanziamento sociale’ che, a questo punto, dovrebbe essere chiaro a tutti.