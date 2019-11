Muore a 22 anni in un incidente stradale, lavorava in un noto pub di Lecce

Si trovava a bordo della sua Citroen C3 in compagnia della ragazza sulla circonvallazione di Francavilla Fontana, quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Volvo. L’impatto è stato devastante, l’utilitaria di marca francese si è ribaltata e per lui non c’è stato più nulla da fare.

Si chiamava Pierfrancesco Copertino il 22enne che nel pomeriggio di ieri ha perso la vita in questo tragico sinistro stradale, originario di Avetrana, estremo difensore della squadra di calcio della sua città. Era molto conosciuto nell’ambiente della movida leccese in quanto lavorava a Lecce presso il noto pub “Cantiere Hambirreria”, in Viale dell’Università di fronte all’Obelisco.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. I Caschi Rossi hanno estratto Pierfrancesco e la ragazza dalle lamiere dell’auto totalmente deformata, per il 22enne, però, non c’era nulla da fare, la fidanzata, invece, condotta in ospedale, ha riportato alcune fratture, ma non è in pericolo di vita.