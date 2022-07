Lecce, Si è spento Salvatore Caiulo. Se ne va a 92 anni il fondatore dell’omonima Galleria Belle Arti

Si è spento lo scorso 4 luglio, a 92 anni, Salvatore Caiulo, noto come “Salvatore protettore del pittore”. A fondare la Galleria Belle Arti Caiulo a Lecce è stato proprio lui che per intere generazioni ha visto studenti di ogni età, artisti e pittori avvicendarsi nella sua galleria. A dare notizia della sua scomparsa è il figlio su Facebook.

“È stato un esempio incrollabile di fede per il lavoro, la famiglia, ma sopratutto per l’Arte e gli artisti di questa città.Volontà e sacrificio hanno fatto di una bottega piccola con un lavoro di anni,un’esempio per la cultura e la creativita’ della citta’e del Salento stesso”, ha scritto il figlio su Facebook. “La preparazione e la conoscenza di prodotti e materiali ha fatto sì che Belle Arti Caiulo diventasse un punto di riferimento per l’Arte sia dei professionisti che degli amatori. Grazie a chi ci sta vicino in questo momento. Il lascito di mio padre e’ l’eredita’ piu’ importante. Grazie ancora a chi avrà un pensiero per mio padre”.