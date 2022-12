Comunità di Castromediano in lutto. Morto Tommaso Greco, stimato medico di famiglia

Ieri mattina, dopo l’ultima visita in ambulatorio, insieme alla moglie, ha deciso di andare a San Cataldo per una passeggiata. intorno a mezzogiorno la tragedia, mentre era alla guida, ha avvertito un malore, quasi certamente un infarto, a seguito del quale è uscito fuori strada. Immediatamente è stato stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi“, dove però il suo cuore ha smesso di battere.

Comunità di Castromediano in lutto, per la morte di Tommaso Greco, medico di famiglia, amatissimo e conosciutissimo dove svolgeva la sua professione da molti anni.

Per onorarne la memoria il parroco, don Sebastiano Latino, ha disposto che la salma venga esposta nella chiesa parrocchiale di Castromediano. Seguiranno, poi, i funerali nel pomeriggio di oggi alle 16.00.

Ciò darà la possibilità a molte persone che non si sarebbero potute recare nella camera mortuaria del nosocomio salentino, di dare l’addio al medico amico di tutti.

Il sindaco di Cavallino, Bruno Ciccarese, ha disposto anche l’affissione dei manifesti di lutto nel territorio comunale.

Tommaso Greco è stata una figura storica della frazione, dove viveva, lascia moglie e due figli. Sarebbe andato in pensione fra qualche anno.

Sempre disponibile per tutti i suoi pazienti che andava a visitare in casa, come un medico di una volta. Lascia un grande vuoto in tutta la comunità.