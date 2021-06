Perde il controllo della moto sulla Nardò-Avetrana e viene sbalzato dalla sella, perde la vita 58enne

Le strade del Salento tornano a essere nuovamente tragico scenario di morte.

A causa di un drammatico sinistro, nella serata di ieri, Tony Corsano, 58enne di San Donaci ha perso la vita.

L’uomo, insieme alla fidanzata, viaggiava a bordo della sua moto sulla Nardò-Avetrana, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato dalla sella finendo in un fossato.

Gli automobilisti di passaggio, non appena visto quanto accaduto hanno immediatamente lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che altro non hanno potuto fare che constatare il decesso. L’uomo, infatti, è morto sul colpo a causa dell’impatto con il suolo.

Ferita, invece la donna che dopo aver ricevuto i primi soccorsi in loco è stata trasportata a sirene spiegate in codice rosso in ospedale.

Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente. Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito alla scena ma, da una prima ricostruzione, sembrerebbe non ci siano altri mezzi coinvolti.