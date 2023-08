Addio a Antonio Bitonti …quando sui muri c’era scritto solo «Uccio show»

Quando Antonio Bitonti era diventato famoso grazie alle sue tante, tantissime comparse in tv non c’erano i social. Le sue performance erano diventate virali, ma non su Instagram e nemmeno su Facebook o su Twitter, l’uccellino blu ora diventato un nero «X» nelle mani di Elon Musk. Non c’era muro, anfratto, pietra dove qualche buontempone non avesse scritto «Uccio show», diventato un sinonimo di simpatia, di risate, di battute goliardiche. Un po’ come accade oggi nel mondo virtuale, quando un post viene condiviso e commentato centinaia, migliaia di volte, il suo nome era sulla bocca di tutti. Quanti sorrisi è riuscito a strappare il buon Uccio nella sua spettacolare e divertente vita di ballerino, cabarettista, personaggio amato e conosciuto non solo nella sua Montesano che si ritrova a piangere dopo la notizia del tragico incidente sui binari.

Tutto il Salento è scosso e incredulo perché non era raro incontrare Antonio Bitonti, personaggio fuori dalle righe, in una delle tantissime feste patronali o sagre salentine, non era raro assistere allo show che lo aveva reso popolare. Su Youtube ci sono diversi video dei suoi balletti spontanei, non solo quelli delle sue partecipazioni alla Corrida condotta all’epoca da Gerry scotti o, più di recente, a a “C’è posta per te”, dove fu chiamato per organizzare uno scherzo a Ezio Gregio e Enzo Iacchetti. o a “Italia’s Got Talent”. Tutti cliccatissimi.

Poi le sue esibizioni sono diventate sempre più rare, non abbastanza per far dimenticare al pubblico la sua fama di sex simbol paesano.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, toccherà ora ai Carabinieri della stazione di Specchia ricostruire la dinamica del dramma, resta il dolore per una vita spezzata, finita dopo una corsa in Ospedale. «Non doveva finire così, mi dispiace tanto» si legge in uno dei tantissimi messaggi condivisi sui social. Una frase lega tutte le attestazioni di cordoglio, la promessa di ricordare sempre la sua simpatia.

“Con i tuoi giochi , le tue battute….ci hai fatto sorridere e divertire – si legge – questi ricordi saranno per sempre nei nostri cuori”.