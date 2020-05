Non si ferma all’alt della Polizia, fugge via ma viene rintracciato. 5.550 euro di multa per un gallipolino

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Gallipoli, diretti dal Vicequestore Monica Sammati, nel corso dei servizi atti a controllare il territorio, ha elevato una contravvenzione a un giovane del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per aver violato alcune norme del Codice della Strada.

Tutto è iniziato quando il ragazzo, alla guida di un potente scooter, non si era fermato all’alt impostogli dagli agenti che stavano effettuando un posto di controllo nella zona nuova della “Città Bella”, continuando la marcia a forte velocità, fino a far perdere le proprie tracce.

Tuttavia, gli accertamenti immediati hanno consentito di risalire all’identificazione del conducente del mezzo e del relativo proprietario.

Quindi al “fuggitivo”, rintracciato in seguito, è stata contestata la violazione per guida con patente revocata, quella per non essersi fermato all’alt polizia e per non aver ottemperato alle misure di contenimento relative al contagio da corona virus Covid-19, per un totale complessivo di 5.500 euro, oltre all’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per la durata di tre mesi. Il proprietario del mezzo in questione è risultato ignaro alla vicenda.