Auto senza assicurazione, scatta la multa con lo Scout Speed, per il Giudice sono nulle quelle elevate in assenza di contestazione immediata

Con recentissima sentenza, pubblicata il 2 novembre, il Giudice di Pace di Lecce (Antonella Santoro) ha dato ragione a un automobilista, annullando il verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Monteroni sulla strada provinciale 6, per sanzionare la presunta assenza di copertura assicurativa sull’auto di una donna che ha presentato ricorso con l’avvocato Alfredo Matranga.

Il Giudice di Pace, accogliendo in pieno le tesi dello Studio Legale Matranga, ha rilevato l’illegittimità del verbale per violazione dell’art. 200 del Codice della Strada, che impone – come noto – l’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione al trasgressore ove possibile o, in alternativa, l’esplicitazione delle motivazioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

Nel caso dell’automobilista, ha proseguito il Giudice, le motivazioni che hanno reso impossibile tale contestazione immediata non sono state in nessun modo fornite dall’organo accertatore sul verbale di contestazione.

Pertanto, ha concluso il Giudice di Pace, il verbale impugnato va annullato considerato che, anche la S.C. ha ribadito, più volte, il principio secondo cui se la contestazione immediata della violazione amministrativa delle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, deve disporsi l’annullamento della sanzione irrogata in assenza di apposita motivazione sulle ragioni che hanno impedito la contestazione immediata.