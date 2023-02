Mancata autorizzazione sull’adeguamento degli scarichi idrici, maxi sanzione per una ditta di riabilitazione

Nella giornata di ieri, i militari della Guardia Costiera di Gallipoli hanno accertato che presso un esercizio dedito alla riabilitazione in acqua e in palestra, non è stata data prova documentale di svuotamento di due fosse settiche di raccolta dei reflui di cui è dotata la struttura.

Inoltre, da controlli approfonditi svolti presso l’Amministrazione comunale è emerso l’assenza di qualsiasi istanza o atto autorizzativo rilasciato in favore della società oggetto di controllo, relativi all’adeguamento alle norme in materia di scarichi idrici di cui alla normativa vigente il “Regolamento Regionale n. 26/2011 del 12.12.2011” nonostante il sollecito del Comune.

L’ultima autorizzazione allo scarico dei reflui in vasca a tenuta stagna era stata rilasciata nell’anno 1989 ormai superata in quanto il Regolamento Regionale n. 26/2011 ha disciplinato gli scarichi delle acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazione o edifici isolati, inferiori o uguali a 2000 Abitanti Equivalenti.

Il titolare della ditta si è pertanto reso responsabile della violazione prevista dal combinato disposto dell’articolo 124 del Decreto Legislativo n. 152/2006 ss.mm.ii.e dell’articolo 7 comma 3 del Regolamento Regionale 12 dicembre 2011 n. 26, punita dall’articolo 133 comma 2 del Decreto Legislativo n.152/2006 ss.mm.ii.

Per tale inadempienza è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 6.000,00 euro ad un massimo 60mila, la cui entità sarà stabilita dall’Autorità competente oltre ad eventuali sanzioni accessori.

Proseguiranno da parte degli uomini della Capitaneria di porto di Gallipoli ulteriori controlli al fine di tutelare la matrice ambientale e preservare la salubrità delle acque e dell’ambiente marino e costiero.