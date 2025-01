Musica troppo alta in quattro locali della movida leccese, scattano le sanzioni

Nei giorni scorsi, su disposizione del Questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo, è stata svolta una serie di controlli amministrativi nella zona del centro di Lecce, in Via Paladini, via Bisseo e via Cairoli, per rilevare il quantitativo emissioni sonore prodotte dei locali della movida.

La Polizia di Stato e il Personale dell’Arpa Provinciale, con l’ausilio di apparecchiature specializzate, hanno rilevato nei pressi di quattro locali un superamento del limite dei decibel consentito dalla legge contravvenendo alle norme comunali e regionali per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico.

In conseguenza di ciò, sono state notificate dalla Polizia Amministrativa della Questura di Lecce, a seguito degli accertamenti, sanzioni a quattro esercizi commerciali per un totale di circa 900 euro ciascuno.