Incidente in scooter, si spengono le speranze per Alessandro

La famiglia si è aggrappata anche alla più piccola speranza. Gli amici hanno fatto il tifo per lui, lo hanno sostenuto e incoraggiato. Hanno persino improvvisato una fiaccolata all’esterno del nosocomio salentino, dove Alessandro stava combattendo tra la vita e la morte. In coro hanno intonato le note di “Davide”, brano di Coez e Gemitaiz, il cantante preferito del compagno in difficoltà, sperando che la musica potesse aiutarlo a combattere. I conoscenti, invece, hanno affidato ai social un pensiero perché una vita non si può spegnere a 15 anni. Tutti, ma proprio tutti, hanno sperato che quel ragazzo ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, potesse farcela, riprendersi e dimenticare il terribile incidente stradale avvenuto poco dopo le 22.00 di venerdì, nel centro di Casarano.

Poi l’epilogo più drammatico, arrivato nella tarda serata di ieri, quando l’ultimo elettroencefalogramma ha spento ogni speranza. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro con una Fiat Punto. Manca solo l’ufficialità. Alle 14.00 si è insediata la commissione medica che dovrà dichiarare la morte cerebrale.

Una notizia triste e drammatica cha ha lasciato pietrificati gli amici e i compagni di classe dello studente del liceo classico di Casarano che in questi giorni di lotta non lo hanno mai lasciato solo. C’è chi non è andato a scuola pur di stare vicino al 15enne e chi, a turno, è rimasto nei corridoi oltre l’orario consentito, in attesa di un cambiamento, di un segnale. Anche lontano dall’Ospedale non sono mancate le iniziative di solidarietà, le veglie di preghiera e i messaggi su facebook, diventati virali. Gesti, per dare forza in un momento difficile.

Fin da subito le condizioni di Alessandro sono sembrate critiche. Si trovava in sella ad uno scooter, insieme ad un amico, quando – per cause ancora tutte da chiarire – si è scontrato con un’auto. Teatro dell’incidente è stato l’incrocio tra corso XX Settembre e via Magenta.