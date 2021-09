Drammatico incidente sulla Poggiardo-Castro, muore una 41enne. Tre feriti gravi

Sangue sulle strade del Salento. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente avvenuto nel cuore della notte sulla provinciale 84 che da Poggiardo conduce a Castro, ma il bilancio dello scontro tra un’Alfa Romeo GT di colore bianco ed una Ford Focus di colore nero è drammatico. Una 41enne è morta sul colpo. Quando le ambulanze hanno raggiunto l’incrocio a pochi passi da Ortelle per la donna non c’era più nulla da fare. Grave il 40enne al volante della prima auto, rimasto ferito come i due giovani a bordo del secondo mezzo: un 30enne di Poggiardo accompagnato al “Vito Fazzi” di Lecce ed una 38enne, anche lei di Poggiardo, ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni preoccupano di più.

La ricostruzione dell’incidente mortale

L’orologio aveva da poco segnato le 2.00, quando per cause ancora tutte da stabilire, le due auto si sono scontrate all’altezza di un incrocio, sulla provinciale 84. L’impatto è stato talmente violento che le vetture sono finite nelle campagne che costeggiano la strada, ridotte ad un ammasso di lamiere. I soccorsi non sono stati facili proprio per questo, ma i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase hanno recuperato i feriti dall’abitacolo per consegnarli nelle mani dei sanitari del 118 che, in base alla gravità, hanno dirottato le ambulanze al Panico di Tricase e al Fazzi di Lecce.

Per la 41enne non c’è stato più nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere, rendendo inutili i soccorsi.

Chiuso il tratto di strada per permettere i rilievi degli uomini in divisa a cui ora spetta il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale e la rimozione dei veicoli.