Scontro tra auto e Tir sulla Gallipoli-Leuca, perde la vita un 60enne

Le strade del Salento tornano a essere nuovamente scenario di morte.

Nella mattinata di oggi, sulla Strada Statale 274 “Salentina Meridionale”, la Gallipoli-Leuca, all’altezza dello svincolo per Melissano-Racale, un’autovettura, una Ford Focus station wagon, condotta da un 60enne e un Tir, guidato da un uomo di origine albanese, per cause ancora da chiarire si sono scontrati frontalmente.

Ad avere la peggio il 60enne che ha perso la vita.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, che hanno estratto il corpo dell’uomo rimasto incastrato tra le lamiere, con loro anche i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma inutilmente, perché il cuore della vittima ha smesso di battere subito dopo lo scontro. Troppo gravi le ferite riportate.

Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri che hanno proceduto a compiere tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause del sinistro.

La strada a causa dell’incidente è chiusa al traffico.